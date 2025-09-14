Φωτιά τώρα στην Αλεξανδρούπολη

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής, στην Αλεξανδρούπολη.

Η φωτιά σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκδηλώθηκε στην κορυφογραμμή της περιοχής Πόταμος, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει το έργο κατάσβεσης.

Ωστόσο, στο σημείο υπάρχουν 6 οχήματα με 12 άνδρες. Την ίδια ώρα επιχειρούν δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ και κατευθύνονται στο σημείο και άλλα 6 άτομα.

Παράλληλα, τρία air tractor και ένα ελικόπτερο επιχειρούν από πλευράς εναέριων μέσων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ