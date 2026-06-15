Φωτιά τώρα στην Αχαΐα - Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα Αχαΐας, κινητοποιώντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στη φωτιά στην Αχαΐα, επιχειρούν 48 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για την φωτιά στην Αχαΐα στις 03:00 το μεσημέρι, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν απειλείται κάποιος οικισμός.