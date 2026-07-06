Φωτιά τώρα στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας -Στάλθηκε 112 στους κατοίκους

Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού σώματος.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην περιοχή οι ριπές των ανέμων φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας. Συνολικά επιχειρούν 75 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

112 για εκκένωση προς Ανω Φανάρι Τροιζήνα

Σημειώνεται ότι έχουν σταλεί στους κατοίκους δύο μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο εκδόθηκε στις 17:18 για ενημέρωση των κατοίκων της Αγίας Ελένης Τροιζήνιας ενώ το δεύτερο στις 17:47 εκδόθηκε για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Αγία Ελένη προς 'Ανω Φανάρι Τροιζήνας.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Agia_Eleni of #Trizinia



‼️ If you are in the area #Agia_Eleni move away to #Ano_Fanari



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 6, 2026

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας για την διερεύνηση των αιτιών της.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ