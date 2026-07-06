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Φωτιά τώρα στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας -Στάλθηκε 112 στους κατοίκους

Σημειώνεται ότι έχουν σταλεί στους κατοίκους δύο μηνύματα μέσω του 112.

The LiFO team
Φωτ. ΑΠΕ ΜΠΕ

Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού σώματος. 

Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική έκταση. 

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην περιοχή οι ριπές των ανέμων φτάνουν τα 6 μποφόρ.

112 για εκκένωση προς Ανω Φανάρι Τροιζήνα

Σημειώνεται ότι έχουν σταλεί στους κατοίκους δύο μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο εκδόθηκε στις 17:18 για ενημέρωση των κατοίκων της Αγίας Ελένης Τροιζήνιας ενώ το δεύτερο στις 17:47 εκδόθηκε για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Αγία Ελένη προς 'Ανω Φανάρι Τροιζήνας.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας για την διερεύνηση των αιτιών της.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ

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