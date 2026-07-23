Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη: Ξέσπασε στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου - Ήχησε το 112

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από την Μολδαβία, καθώς και εθελοντές. Από αέρος… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται εγκαταστάσεις του Πάρκου ή κατοικημένες περιοχές.

Λίγα λεπτά αργότερα οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112. Συγκεκριμένα οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρου, κλείστε πόρτες & παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 23, 2026

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και 12 πυροσβέστες από τη Μολδαβία με τρία οχήματα, που βρίσκονται στην Ελλάδα από τις 15 Ιουλίου στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών στη χώρα μας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

«Ελπίζουμε στα εναέρια μέσα για να είναι η φωτιά ελεγχόμενη»

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, μίλησε στην ΕΡΤ τονίζοντας ότι με τη βοήθεια των εναέριων μέσων η φωτιά θα μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο.

«Η φωτιά είναι μέσα στο ρέμα και οι προσπάθειες που καταβάλλονται και από τα επίγεια και από τα εναέρια μέσα είναι να μην προχωρήσει προς το περιαστικό δάσος της Ευκαρπίας. Αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι στα όρια του δήμου Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου, στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Αυτή τη στιγμή τα εναέρια μέσα μπορούν να βοηθήσουν τα μέγιστα. Σε αυτά ελπίζουμε για να είναι η φωτιά ελεγχόμενη. Αν ξεφύγει από εκεί υπάρχει δάσος εκατοντάδων στρεμμάτων. Πρέπει να οριοθετηθεί η φωτιά προτού καταστεί ανεξέλεγκτη. Κάνω έκκληση προς όλα τα μέσα για να καταστεί ελεγχόμενη, γιατί είναι διάφορα τα μέτωπα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews