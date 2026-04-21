Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη: Ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης - Ήχησε το 112

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης.

Η φωτιά ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς και πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τη γύρω περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης και καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112

Μήνυμα του 112 ήχησε στη Θεσσαλονίκη, προειδοποιώντας για τη φωτιά και καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους για να αποφύγουν τους πυκνούς καπνούς που έχουν καλύψει την περιοχή.

«Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεωχορούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα εκτάκτου ανάγκης.