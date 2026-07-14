Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη: Καίει κοντά σε σπίτια

Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θερμής, στη Θεσσαλονίκη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης #Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π,

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη: Ενεργοποιήθηκε το 112

Για την πυρκαγιά, κοντά στην οποία υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ήχησε πριν από λίγο το 112, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.