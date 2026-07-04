Μεγάλη η φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Εκκενώνεται το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων»

Συνεχίζει να καίει η μεγάλη φωτιά στη Θεσσαλονίκη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Η φωτιά ξέσπασε στις 20:30 το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Η φωτιά εξελίσσεται κοντά σε σπίτια και επιχειρήσεις. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για καμένα κτίσματα, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, επιχείρησε ένα αεροσκάφος. Συνδρομή υπήρχε και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι

Στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς Τιτάν.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, οι οποίοι δεν αναμένεται να κοπάσουν τις επόμενες ώρες.

Η φωτιά καίει σε μια ρεματιά και εξαπλώνεται γρήγορα με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και μάλιστα, κάποιοι έχουν μεταβεί στο σημείο για να παραλάβουν δικούς τους.

Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη και μάλιστα εκκενώνεται προληπτικά το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων».

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Τι λέει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου

Για την εξέλιξη της φωτιάς μίλησε στο ΕΡΤnews ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης: «Αυτή την στιγμή εκκενώνεται το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων ''Ο Άγιος Παντελεήμονας'', ο οποίος είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου. Μεταφέρονται οι άνθρωποι, οι ασθενείς στο Κονταξοπούλειο, όπως προβλέπει το σχέδιο εκκένωσης και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο για τους μη περιπατητικούς».

«Ανατολικά της πόλης του Ωραιοκάστρου ξέσπασε μια φωτιά σε μια δασώδη σχετικά δασώδη περιοχή. Φυσάει, έχει τουλάχιστον 6 μποφόρ και πήρε μεγάλες προεκτάσεις. Ως προς το αν έχουν καεί σπίτια, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση ακόμα», είπε ο δήμαρχος ενώ απαντώντας σε ερώτηση αν η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια και κοντά σε εργοστάσια και αν μερικά από αυτά έχουν εκρηκτικές ύλες, απάντησε: «Δεν ξέρω αν έχουν εκρηκτικές ύλες, είναι κοντά σε σπίτια και στα εργοστάσια».

Συνέχισε λέγοντας: «Εμείς εκκενώνουμε προληπτικά το ίδρυμα Άγιος Παντελεήμων που έχει 157 τρόφιμους αυτή τη στιγμή, το Κέντρο Χρονίων Παθήσεων. Εφαρμόζουμε το σχέδιο όπως πρέπει, έχει εκδοθεί και έχει βγει το 112 εκκένωσης της περιοχής Ανθούπολη, η οποία βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου και αυτή τη στιγμή η φωτιά κατευθύνεται προς τα νότια, προς τον οικισμό της Ευκαρπίας. Η πυρκαγιά, είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την προχθεσινή, η οποία μας στοίχισε τους συνανθρώπους μας, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί 12 χρονών. Σε μια ακτίνα ενός χιλιομέτρου έγινε το σημερινό ξανά».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ