Φωτιά τώρα στη Τανάγρα Βοιωτίας – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 13:00 της Πέμπτης στη Στεφάνη του δήμου Τανάγρας, στη Βοιωτία, καίγοντας χαμηλή βλάστηση.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 51 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Τανάγρας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του δήμου Τανάγρας Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, το οποίο διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθείται η πορεία του μετώπου και εντοπίζονται εστίες που δεν είναι άμεσα ορατές από το έδαφος.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ news