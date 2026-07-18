Ελλάδα

Φωτιά τώρα στη Σητεία - Μήνυμα του 112

Στο σημείο επιχειρούν δύο ελικόπτερα

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Σητεία της Κρήτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Ξερόκαμπος.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 17 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.

«Ήχησε» το 112 

Παράλληλα, οι κάτοικοι της πόλης έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα.

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