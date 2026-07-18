Φωτιά τώρα στη Σητεία - Μήνυμα του 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Σητεία της Κρήτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Ξερόκαμπος.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 17 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπος Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026

«Ήχησε» το 112

Παράλληλα, οι κάτοικοι της πόλης έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα.