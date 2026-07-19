Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα: Ήχησε το 112 - Κινητοποιήθηκαν 3 εναέρια μέσα

Φωτιά τώρα σε δάσος στη Σαλαμίνα έχει προκαλέσει την εγρήγορση της Πυροσβεστικής, η οποία βρίσκεται στο σημείο με επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάσβεσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στα Σελίνια Σαλαμίνας και, σύμφωνα με το ενημερωτικό της Πυροσβεστικής, 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Σελίνια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ» επισημαίνει η Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Σελίνια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 90 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα: Ήχησε το 112

Νωρίτερα, το 112 ενεργοποιήθηκε για την περιοχή Σελίνια και καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

«Ενεργοποίηση 112. Πυρκαγιά στην περιοχή Σελίνια Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».