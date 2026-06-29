Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσσηνία, στην περιοχή Χαροκόπιο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο, που έχει εκδηλωθεί φωτιά στη Μεσσηνία, έχουν σπεύσει 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη καθώς και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή, στο ενδιάμεσο, παρέχουν και υδροφόρες της ΟΤΑ.

«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπιο Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» σημειώνει η Πυροσβεστική στο ενημερωτικό της σημείωμα.