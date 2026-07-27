Ελλάδα

Φωτιά τώρα στη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης - Ήχησε το 112

Στο σημείο όπου μαίνεται η πυρκαγιά πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης

The LiFO team
Φωτ. Creta live

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης, στον Δήμο Φαιστού.

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. 

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φαιστού.

Στις 14:22 στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή 

Όπως επισήμανε μιλώντας στο Cretalive, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού Κώστας Μανιουδάκης, η φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ Πόμπιας και Αληθινής και πριν λίγο επεκτάθηκε σε ένα τμήμα του μικρού δάσους με πεύκα και κυπαρίσσια στη θέση Τρυπητά.

Όπως τόνισε ο κ. Μανιουδάκης η κινητοποίηση είναι μεγάλη, ο Δήμος Φαιστού έχει διαθέσει στην επιχείρηση πυρόσβεσης τα διαθέσιμα μέσα του, ενώ πολλοί είναι και οι εθελοντές που συνδράμουν τους πυροσβέστες. Σημειώνεται ότι στο σημείο όπου μαίνεται η πυρκαγιά πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες πυρόσβεσης. 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ