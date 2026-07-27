Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης, στον Δήμο Φαιστού.

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φαιστού.

Στις 14:22 στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Όπως επισήμανε μιλώντας στο Cretalive, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού Κώστας Μανιουδάκης, η φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ Πόμπιας και Αληθινής και πριν λίγο επεκτάθηκε σε ένα τμήμα του μικρού δάσους με πεύκα και κυπαρίσσια στη θέση Τρυπητά.

Όπως τόνισε ο κ. Μανιουδάκης η κινητοποίηση είναι μεγάλη, ο Δήμος Φαιστού έχει διαθέσει στην επιχείρηση πυρόσβεσης τα διαθέσιμα μέσα του, ενώ πολλοί είναι και οι εθελοντές που συνδράμουν τους πυροσβέστες. Σημειώνεται ότι στο σημείο όπου μαίνεται η πυρκαγιά πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες πυρόσβεσης.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 27, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ