Ελλάδα

Φωτιά τώρα στη Λέσβο: Ξέσπασε στην παλιά χωματερή πλωμαρίου - Ήχησε το 112

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμένουν σε ετοιμότητα

The LiFO team
Φωτ. Ertnews

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. 

Στην κατάβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν υδροφόρες του δήμου Λέσβου.

Λίγο αργότερα οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. 

Με πληροφορίες από Ertnews

Ελλάδα