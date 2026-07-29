Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές.
Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα.
Στην κατάβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν υδροφόρες του δήμου Λέσβου.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλωμάρι, #Λέσβος.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026
Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης #ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 Ε/Π.
Λίγο αργότερα οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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Με πληροφορίες από Ertnews