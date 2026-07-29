Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα.

Στην κατάβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν υδροφόρες του δήμου Λέσβου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλωμάρι, #Λέσβος.

Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης #ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Λίγο αργότερα οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Με πληροφορίες από Ertnews