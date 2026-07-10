Ελλάδα

Φωτιά τώρα στη Λέσβο - Μήνυμα του 112

Η φωτιά καίει στην κωμόπολη Αγιάσο

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην κωμόπολη Αγιάσο της Λέσβου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση, δίχως να απειλούνται κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

«Ήχησε» το 112

Λίγη ώρα μετά, στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής.

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