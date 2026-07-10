Φωτιά τώρα στη Λέσβο - Μήνυμα του 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην κωμόπολη Αγιάσο της Λέσβου.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση, δίχως να απειλούνται κατοικίες.
Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγιάσο Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 24 # πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026
«Ήχησε» το 112
Λίγη ώρα μετά, στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου
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