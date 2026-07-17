Φωτιά τώρα στη Λέρο: Κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε στην περιοχή Τσίγγουνα, στη Λέρο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως ξέσπασε σε παλιό σκουπιδότοπο και προσέλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Λέρο κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή πυροσβεστικές δυνάμεις, υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου, μαζί με εθελοντές, ενώ μετέβησαν ελικόπτερο από τη Σάμο και πυροσβέστες από την Κω.

Πριν από λίγο, ο δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης με ανακοίνωση του συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Φωτιά τώρα στη Λέρο: Η προτροπή του δημάρχου

«Παρακαλούμε να αποφεύγετε τις ασκοπες μετακινήσεις στο παραλιακό μέτωπο Λακκιου Ξηροκάμπου. Η φωτιά που έχει προκληθεί στον Τσίγγουνα είναι εκτός ελέγχου κι έχουμε ζητήσει εναέρια βοήθεια. Ο δρόμος πρέπει να είναι διαθέσιμος για τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα και τους εθελοντές».

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχε ο αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία, αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, Χρήστος Ευστρατίου, όλες οι δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή και η φωτιά φαίνεται να έχει περιοριστεί στον δεματοποιητή του ΧΥΤΑ.

Η φωτιά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν απειλεί κατοικίες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ