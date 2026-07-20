Φωτιά στη λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού στο Πέραμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Σήμου Περάματος.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στο Πέραμα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ