Φωτιά στη λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού στο Πέραμα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Σήμου Περάματος.
Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ