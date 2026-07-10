Φωτιά στη Λάρισα: Καίγεται μάντρα ανακύκλωσης - Μήνυμα από το 112

Φωτιά τώρα ξέσπασε στη Λάρισα.

Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στο Ομορφοχώρι του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα ενώ υπάρχει και συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης, εστάλη μήνυμα από το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ομορφοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026

«Ενεργοποίηση 112. Πυρκαγιά στην περιοχή Ομορφοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» γράφει το μήνυμα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, καίγεται μάντρα ανακύκλωσης.

Εικόνες από τη φωτιά στη Λάρισα: