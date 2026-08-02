Ελλάδα

Φωτιά στη Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Τένεδο

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεωνλαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.

Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), εθελοντές και 16 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 15 πυροσβεστών με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεωνλαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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