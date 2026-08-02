Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Νέα Τένεδο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής.

Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), εθελοντές και 16 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 15 πυροσβεστών με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Επιχειρούν 47 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2026

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεωνλαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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