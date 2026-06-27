Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Παραλία Πελασγίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση 3 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παραλία Πελασγίας Φθιώτιδας. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026