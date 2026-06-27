Ελλάδα

Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα

Η φωτιά καίει στην Παραλία Πελασγίας - Επιχειρούν τρία ενάερια μέσα

The LiFO team

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Παραλία Πελασγίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση 3 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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