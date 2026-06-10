Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα: Επιχειρούν 2 αεροσκάφη

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας έχει κινητοποιήσει την Πυροσβεστική, η οποία επιχειρεί με επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση.

Για τη φωτιά στη Φθιώτιδα, έχουν σπεύσει και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Υπηρεσίας. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» αναφέρει στο ενημερωτικό της η Πυροσβεστική.