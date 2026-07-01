Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα: Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Καλαπόδι, έχει προκαλέσει εγρήγορση στις τάξεις της Πυροσβεστικής, δυνάμεις της Υπηρεσίας βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν στην κατάσβεση.

Για τη φωτιά στη Φθιώτιδα, όπως σημειώνει η Πυροσβεστική, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων 56 πυροσβέστες, 11 εναέρια μέσα και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» διευκρινίζει η Πυροσβεστική.