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Ελλάδα

Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα

Η φωτιά καίει στην Παραλία Πελασγίας - Επιχειρούν τρία ενάερια μέσα

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Παραλία Πελασγίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση 3 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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