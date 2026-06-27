Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Παραλία Πελασγίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση 3 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.