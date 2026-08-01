ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

Ελλάδα

Φωτιά στη Φωκίδα: Κινητοποιήθηκαν 9 εναέρια μέσα - Mηνύματα εκκένωσης από 112

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στη Φωκίδα

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Σκάλωμα, έχει κινητοποιήσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Σε ό,τι αφορά στην κινητοποίηση των δυνάμεων για τη φωτιά στη Φθιώτιδα, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Υπηρεσίας.

Η Πυροσβεστική διευκρινίζει, παράλληλα, πως συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδα.  Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α».

Φωτιά στη Φωκίδα: Μηνύματα εκκενώσεων από το 112 

Λίγο πριν τις 15:00, το 112 ήχησε για τέσσερις οικισμούς στη Φθιώτιδα, καλώντας τους κατοίκους τους να εκκενώσουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Πιο συγκεκριμένα, ζητά από τους κατοίκους των περιοχών «Κλήμα», «Πηγή», «Κούκουρα» και «Νέα Κούκουρα» να απομακρυνθούν προς Πευκάκι και Ευπάλεια αντίστοιχα.

Ελλάδα

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 