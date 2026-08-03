Φωτιά τώρα στη Δυτική Αττική: Μάχη σε δύο βασικά μέτωπα - Οι περιοχές με πορτοκαλί συναγερμό

Η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα.

Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι.

Στο Κρύο Πηγάδι η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καθώς έχουν καεί σπίτια, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.

Και με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

Λίγο νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι του Κανδηλίου, της Αγίας Σκέπης και της περιοχής Μπόσικα να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Νέα Πέραμο.

Η έκταση που έχει διανύσει η πυρκαγιά από την περασμένη Παρασκευή προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η απόσταση από το Κανδήλι έως τη Νέα Πέραμο είναι μικρότερη από 10 χιλιόμετρα, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα 24ωρα, επισημαίνει η ΕΡΤ.

Πίσω από την περιοχή βρίσκονται οι πρόποδες του Όρους Πατέρα, όπου εξακολουθεί να καίει ένα ιδιαίτερα ενεργό μέτωπο, το οποίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρακολουθούν διαρκώς.

Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες, χρησιμοποιώντας φάρους και ηχητικά σήματα, καλώντας όσους παραμένουν στις διάσπαρτες κατοικίες να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή.

Πορτοκαλί συναγερμός σήμερα για φωτιές

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), προβλέπεται σήμερα στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής,

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας).

⚠️Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Δευτέρα 03/08



🟠Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 #Αττική

📍περιοχές #Βοιωτίας & #Εύβοιας



🟡Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



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Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Πυροσβεστική