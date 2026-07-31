Φωτιά τώρα στη Βοιωτία: Ξέσπασε στην Ξηρονομή - Μήνυμα 112 για εκκένωση

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στον Δήμο Θηβαίων.

Στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Στις 9:36 εκδόθηκε νέο μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές της Αλυκής και του Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβραίνα. Νωρίτερα στις 8:42 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Ξηρονομής με κατεύθυνση προς Ελλοπία.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ξηρονομή της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Ελλοπία



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4) και πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο σημείο βρίσκεται Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.