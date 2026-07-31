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Φωτιά τώρα στη Βοιωτία: Ξέσπασε στην Ξηρονομή - Μήνυμα 112 για εκκένωση

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 καλώντας τους να εκκενώσουν την περιοχή της Ξηρονομής προς την Ελλοπία.

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στον Δήμο Θηβαίων.

Στο σημείο  επιχειρούν 49 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα καθώς και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λίγο αργότερα οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 καλώντας τους να εκκενώσουν την περιοχή της Ξηρονομής προς την Ελλοπία.

Ελλάδα

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