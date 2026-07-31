Φωτιά τώρα στη Βοιωτία: Ξέσπασε στην Ξηρονομή - Μήνυμα 112 για εκκένωση

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στον Δήμο Θηβαίων.

Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα καθώς και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λίγο αργότερα οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 καλώντας τους να εκκενώσουν την περιοχή της Ξηρονομής προς την Ελλοπία.