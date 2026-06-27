Φωτιά τώρα στη Βοιωτία: Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βοιωτία, συγκεκριμένα σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν για την κατάσβεση 51 πυροσβέστες με 17 οχήματα και από αέρος συνδράμουν τέσσερα εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Λίγη ώρα μετά, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα του 112.

«Να είστε σε εγρήγορη και να ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.