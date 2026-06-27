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Φωτιά τώρα στη Βοιωτία: Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση

The LiFO team
The LiFO team UPDATED
Φωτιά τώρα στη Βοιωτία: Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα Facebook Twitter
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Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βοιωτία, συγκεκριμένα σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν για την κατάσβεση 51 πυροσβέστες με 17 οχήματα και από αέρος συνδράμουν τέσσερα εναέρια μέσα.

Λίγη ώρα μετά, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα του 112.

«Να είστε σε εγρήγορη και να ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.  

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