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Φωτιά τώρα στη Βοιωτία: Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική περιοχή, δίχως να απειλούνται κατοικίες

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, καίει σε αγροτοδασική περιοχή δίχως να απειλεί κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 εναέρια μέσα, εκ των οποίων δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα και πάλι με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ελλάδα

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