Φωτιά τώρα στη Βοιωτία: Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, καίει σε αγροτοδασική περιοχή δίχως να απειλεί κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 εναέρια μέσα, εκ των οποίων δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της #4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2Α/Φ και 2Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 24, 2026

Σύμφωνα και πάλι με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.