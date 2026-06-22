Ελλάδα

Φωτιά τώρα στα Σπάτα: Ήχησε το 112

Στο σημείο επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

The LiFO team
Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στα Σπάτα Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 5 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα 3 ελικόπτερα και τα 2 αεροσκάφη. 

Λίγα λεπτά μετά, ήχησε το 112 με το μήνυμα να ζητά από τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

 

Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ