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Φωτιά τώρα στα Σπάτα: Ήχησε το 112

Στο σημείο επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΣΠΑΤΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στα Σπάτα Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 5 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα 3 ελικόπτερα και τα 2 αεροσκάφη. 

Λίγα λεπτά μετά, ήχησε το 112 με το μήνυμα να ζητά από τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

 

 

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