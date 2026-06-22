Φωτιά τώρα στα Σπάτα: Ήχησε το 112

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στα Σπάτα Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 5 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα 3 ελικόπτερα και τα 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Λίγα λεπτά μετά, ήχησε το 112 με το μήνυμα να ζητά από τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή των #Σπάτων της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

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