Φωτιά τώρα στα Σπάτα: Ήχησε το 112

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στα Σπάτα Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 5 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα 3 ελικόπτερα και τα 2 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026
Λίγα λεπτά μετά, ήχησε το 112 με το μήνυμα να ζητά από τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή των #Σπάτων της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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