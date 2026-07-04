Φωτιά τώρα στα Σπάτα: Εστάλη μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε στα Σπάτα, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα και την Πολιτική Προστασία να στέλνει στους κατοίκους της περιοχής, μήνυμα 112.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων στα Σπάτα και σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκδηλώθηκε γύρω στις 12:25.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της είναι ισχυρές, καθώς κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το ενημερωτικό μήνυμα του 112 που εστάλη προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.