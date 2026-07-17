Φωτιά τώρα στα Πολιτικά Εύβοιας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.45 και κοντά στο σημείο έναρξής της υπάρχουν διάσπαρτες οικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων συνδράμουν στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντες, 8 οχηματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3) ενώ πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 4 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.