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Φωτιά τώρα στα Πολιτικά Εύβοιας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτογραφία από τη φωτιά στην Εύβοια / Φωτ. evima
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.45 και κοντά στο σημείο έναρξής της υπάρχουν διάσπαρτες οικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων συνδράμουν στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3) ενώ πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 4 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

 
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