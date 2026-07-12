Φωτιά τώρα στα Πλατάνια Ωρωπού – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Πλατάνια Ωρωπού, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεσή της.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.