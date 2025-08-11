Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα 112 στους κατοίκους

Φωτιά τώρα καίει αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Η φωτιά ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Άμεσα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν 63 πυροσβέστες, ανάμεσά τους τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 17 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η φωτιά καίει κοντά στο χωριό Πετράλωνα.