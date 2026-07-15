Φωτιά τώρα στα Πατήσια: Μία νεκρή και ένας τραυματίας

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα στα Πατήσια, με αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα, με αποτέλεσμα, μία ηλικιωμένη γυναίκα να χάσει τη ζωή της και ένας άνδρας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ της ΕΡΤ αναφέρει ότι η σορός της γυναίκας φέρει εγκαύματα και πως ο άνδρας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο είναι ο σύζυγός της, ο οποίος είναι 92 ετών και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα ενώ έχουν σπεύσει και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Το τι προκάλεσε την πυρκαγιά παραμένει για την ώρα άγνωστο. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής. Μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής θα πραγματοποιήσουν έρευνα στο εσωτερικό του διαμερίσματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Για προληπτικούς λόγους, το κτίριο εκκενώθηκε, ενώ η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Σκιάθου έως την ολοκλήρωση της επιχείρησης και των ερευνών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews