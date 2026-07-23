Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά τώρα στα Οινόφυτα.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Παρασκευή 24/7

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Παρασκευή 24/07



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 νησιά Π.Ε. #Ρόδου



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε περιοχές της νησιωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/3kDD03R44F — Civil Protection GR (@CivPro_GR) July 23, 2026

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.