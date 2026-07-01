Φωτιά τώρα στα Μέθανα: Καίει σε αγροτοδασική έκταση - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στα Μέθανα.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΠΔΕ, 19 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.

Φωτιά στα Μέθανα: Ήχησε το 112

Στις 17:16, της Τετάρτης 1ης Ιουλίου, εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής που εξελίσσεται η φωτιά.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) παρακολουθεί την εικόνα της φωτιάς από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδος, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ