Φωτιά τώρα στα Χανιά: «Ήχησε» το 112

Φωτιά καίει στην περιοχή Πλοκαμιανά Χανίων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026

Μήνυμα του 112

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 και καλούνται να είναι σε ετοιμότητα.