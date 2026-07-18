Φωτιά τώρα στα Χανιά: «Ήχησε» το 112

Φωτιά καίει στην περιοχή Πλοκαμιανά Χανίων.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες.
Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026
Μήνυμα του 112
Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 και καλούνται να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026
🆘 Wildfire in the area #Aerinos of the regional unit of #Chania
‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice