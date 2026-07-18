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Φωτιά τώρα στα Χανιά: «Ήχησε» το 112

Στο σημείο επιχειρούν δύο ελικόπτερα

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά καίει στην περιοχή Πλοκαμιανά Χανίων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. 

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.

Μήνυμα του 112

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 και καλούνται να είναι σε ετοιμότητα.

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