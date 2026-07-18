Φωτιά τώρα στα Χανιά: «Ήχησε» το 112

Ελλάδα / Τροχαίο - Χαλκιδική: Η 7χρονη Πατρίτσια δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή - Στο νοσοκομείο η θεία της από τη Μολδαβία

Η κατάσταση της υγείας της και το νομικό ζήτημα που έχει προκύψει - Η 7χρονη είναι η μοναδική επιζήσασα του πολύνεκρου τροχαίου στο οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα, ο πατέρας και το 6 μηνών αδελφάκι της

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