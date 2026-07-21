Φωτιά τώρα στα Βορίζια Ηρακλείου - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στα Βορίζια Ηρακλείου, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Φαιστού. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Λίγο αργότερα ήχησε το μήνυμα του 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα από το 112.