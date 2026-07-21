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Φωτιά τώρα στα Βορίζια Ηρακλείου - Ήχησε το 112

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος και δύο ελικόπτερα

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στα Βορίζια Ηρακλείου, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος και δύο ελικόπτερα.

Λίγο αργότερα ήχησε το μήνυμα του 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα από το 112.

 

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