Φωτιά τώρα στα Βίλια Αττικής: Κινητοποιήθηκαν 7 εναέρια μέσα

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή, στα Βίλια Αττικής, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο και να επιχειρούν για την κατάσβεση.

Η Πυροσβεστική κάνει λόγο πως στο σημείο έχουν καταφτάσει 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

«Πυρκαγιά δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» τονίζει η Υπηρεσία.

#Πυρκαγιά δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής. Επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Φωτιά τώρα στα Βίλια: Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Ευβοίας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)

Συνεπώς, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.