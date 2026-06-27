Φωτιά τώρα στα Άνω Λιόσια

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (27/6) σε ξηρά χόρτα στα Άνω Λιόσια Αττικής, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο και να επιχειρούν.

Στην περιοχή για την κατάσβεση βρίσκονται 50 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, την ώρα που υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

«Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στα Άνω Λιόσια Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» αναφέρει η Πυροσβεστική στο σχετικό της ενημερωτικό.